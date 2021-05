Klinsmann: “Lukaku braccio destro di Conte. Eriksen? Decisivo per lo scudetto”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato a Danz del ruolo di Lukaku ed Eriksen nello scudetto dell'Inter di Conte

"Non so se c'è un segreto per Romelu Lukaku , è un grandissimo giocatore, uno degli attaccanti più forti del mondo in questo momento anche col Belgio. Stagione incredibile, da 10. Il segreto è che si trova bene a Milano, con la gente, con la società e soprattutto con il suo compagno Martinez. Lautaro e lui hanno fatto una coppia da esempio, ha fatto tanti gol, c'è uno spirito tra di loro, si trovano bene insieme, ognuno sa dove va l'altro. Lukaku con le esperienze precedenti è maturato come persona e carattere e nei momenti difficili ha preso in mano questa squadra, serve grinta e determinazione come attaccante. Non solo per fare gol, ma anche nello spogliatoio. È stato il braccio destro di Conte, molto bello da vedere da fuori".

"Eriksen è un esempio interessante per tutti. Prima c'erano dei problemi: non ha trovato il posto, non giocava dall'inizio, tutti si chiedevano il perché del suo acquisto. Poi piano fuori grazie ad Antonio Conte che ha trovato un posto per lui, gli ha fatto capire dove giocare. Conte carattere forte, Christian ha capito come adattarsi al suo sistema. Un complimento a Conte: ha capito come utilizzarlo nel migliore dei modi per la sua squadra. Il modo in cui ha giocato Eriksen negli ultimi mesi è stato decisivo per la vittoria dello scudetto. Punizioni, passaggi per gli attaccanti, ma ha anche imparato il lavoro difensivo. Ha lavorato tanto per adattarsi al sistema dell'Inter di Conte".