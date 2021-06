Klinsmann: “Inter, che goduria lo scudetto. In America mi prendono in giro perché…”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex nerazzurro torna sulla vittoria dello scudetto e non solo

L'Europeo, Lukaku e lo scudetto vinto dall'Inter. Sono i temi affrontati da Jurgen Klinsmann in una intervista al Corriere della Sera. "L’Italia ha dato spettacolo, bene l’Inghilterra, la favorita è la Francia: ha un attacco e una rosa incredibili, somiglia alla Spagna del 2008. Stiamo vedendo un grande torneo, tranne per quel che è successo a Eriksen. In un secondo capisci il valore della vita".