Klinsmann: “Inter, mi aspetto di più. Perisic? Mancherà come Hakimi ma Gosens…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Jurgen Klinsmann, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "Deluso no, mi aspetto molto di più ma il campionato è appena iniziato. Anche in Champions si è appena partiti, perdere con il Bayern non è una vergogna. Bisogna vedere le prossime partite, è importantissimo fare qualcosa in Europa. Un anno e mezzo fa hanno vinto lo scudetto, ora i tifosi si aspettano di più in Champions".