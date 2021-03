Klinsmann incorona Lukaku: “Merita di sentirsi speciale. Condizione psicofisica fantastica”

L'ex attaccante dell'Inter è intervenuto a Espn per commentare la vittoria dei nerazzurri sul Genoa e la prestazione di Lukaku

Momento straordinario per Romelu Lukaku . Il centravanti dell'Inter ha sbloccato la gara contro il Genoa ed è entrato in tutti i gol dei nerazzurri. Del momento dell'attaccante belga ha parlato l'ex giocatore dell'Inter Jurgen Klinsmann:

"Merita di considerarsi speciale in questo momento, ha legato in maniera fantastica con i compagni. Ma sa anche quando deve essere più egoista, come in occasione del primo gol contro il Genoa. Voleva segnare lui. E' in una condizione psicofisica fantastica, spero che la mantenga per le prossime settimane e speriamo che l'Inter possa assicurarsi finalmente lo scudetto quest'anno".