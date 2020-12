Klinsmann: “Con Pellegrini anni indimenticabili. L’Inter? Ha reagito bene. Adesso devono…”

Nel corso della Domenica Sportiva, è intervenuto in collegamento Jurgen Klinsmann. L’ex giocatore ha fatto gli auguri al presidente Ernesto Pellegrini, ospite in studio, e ha parlato della sua esperienza in nerazzurro: “Era un bel gruppo, alla fine quando hai un presidente che ti guida in una maniera molto umana, vuol dire che i giocatori e l’allenatore segue. In quei due anni con il presidente Pellegrini, sono stati anni indimenticabili, ma anche anni in cui ho imparato tantissimo come uomo. L’Inter di oggi? Hanno reagito bene dopo la gara con lo Shakhtar. Adesso devono concentrarsi sul campionato, speriamo che quest’anno ci sia la possibilità di vincere lo scudetto“.

(Rai 2)