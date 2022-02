Klopp: “Cambiato modo di giocare tre volte perché la partita non è stata semplice”

Le parole del tedesco: "Con i cambi siamo riusciti a dare più energia al nostro gioco e i nostri giocatori sono riusciti ad esprimersi meglio"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro l'Inter in Champions League, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha commentato così la prestazione dei suoi: "Abbiamo cambiato impostazione in campo almeno tre volte perché non è stata una partita semplice. Con i cambi siamo riusciti a dare più energia al nostro gioco e i nostri giocatori sono riusciti ad esprimersi meglio".