Klopp: “Affrontare il City è la più grande sfida al mondo. Guardiola è il migliore”

Le parole del tecnico in conferenza stampa in vista della partita di domenica tra Manchester City-Liverpool

"Non c'è nessuna partita nel calcio mondiale che puoi confrontare con quella contro il Manchester City perché è forte in tutti i reparti. E' una squadra che non ha veri punti deboli e sono tutti davvero bravi con la palla. Bisogna averne il massimo rispetto". Lo ha detto il manager del Liverpool, Juergen Klopp, nella conferenza stampa in vista della partita di domenica all'Ethiad Stadium che metterà di fronte le prime nella classifica di Premier League. In merito al rivale, Pep Guardiola, il tedesco è altrettanto chiaro: "Pep è il miglior allenatore del mondo. Penso che possiamo essere tutti d'accordo su questo e se qualcuno ne dubita non so come succeda".