Klopp: “Haaland al City porterà il mercato a un livello tutto nuovo. Penso…”

Il trasferimento di Erling Haaland dal Dortmund al Manchester City, secondo il tecnico porterebbe il mercato "a un livello tutto nuovo"

Il trasferimento di Erling Haaland dal Dortmund al Manchester City, la cui ufficializzazione sarebbe imminente secondo diversi media, porterebbe il mercato "a un livello tutto nuovo" per via delle somme spese. E' quanto prevede l'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp. "Penso che si parli già abbastanza di questo trasferimento - ha aggiunto il tecnico tedesco - So che si parla molto di soldi, ma questo trasferimento porterà il mercato a un livello completamente nuovo. Se Erling Haaland va da loro, non li indebolirà di certo, assolutamente no".