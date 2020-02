Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, in un’intervista concessa al Guardian ha indicato la sua favorita per la vittoria della Champions League: “La Juventus era la mia favorita prima che la stagione iniziasse, ma ovviamente non guardo abbastanza il campionato italianoperchè non riesco a capire come non possa essere prima in Serie A con 10 punti di vantaggio. Hanno la rosa migliore che abbia mai visto nella mia vita, hanno calciatori di qualità, è incredibile“.