Klopp: “Lautaro tra i più forti al mondo. Inter-Liverpool è vera sfida Champions”

L'allenatore ha affidato il commento sui sorteggi di Champions ai canali ufficiali del club inglese

Dopo aver ripetuto i sorteggi, l'urna di Nyon ha messo il Liverpool sulla strada dell'Inter in Champions. Sul sito ufficiale dei Reds, Jürgen Klopp ha commentato così il sorteggio: "Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia! Tutto bene. Certo, è un sorteggio difficile, sicuramente. Sono la capolista in Italia; una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino a quando non ci incontreremo a febbraio".