Klopp: “Mercato? Non possiamo pianificare in anticipo. Non credo che in estate…”

Il tecnico ha ribadito che in estate i Reds sul mercato non potranno fare molto

La pandemia ha avuto un impatto finanziario sui club molto forte. Il Liverpool per esempio ha registrato perdite per 46 milioni di sterline. Ecco perché Jürgen Klopp ha ribadito che in estate i Reds sul mercato non potranno fare molto. "Dipende da cosa succede se qualcuno vuole andarsene, se vendiamo. Non possiamo mai pianificare in anticipo. Non giocare in Champions League non aiuta ovviamente, ma non è il nostro problema più grande".