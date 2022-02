Klopp: “Siamo solo a fine primo tempo. Inter ha creato su nostri errori”

Le parole del tecnico del Liverpool dopo la vittoria di questa sera in casa dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Jurgen Klopp ha commentato Inter-Liverpool di questa sera. Ecco le sue parole: "La partita è stata difficile ed entusiasmante. Abbiamo perso la palla nei momenti sbagliati, creando spazi per i loro contropiede e la partita è cambiata. Non ricordo situazioni in cui hanno creato a difesa schierata, ma hanno sfruttato nostri errori e hanno creato da lì. Abbiamo cambiato tre giocatori abbastanza presto e questo ha cambiato la dinamica della partita. Abbiamo segnato su calcio piazzato, la fiducia è tornata, abbiamo mantenuto la calma ed è arrivato il secondo gol. Siamo soltanto al primo tempo, ma 2-0 a fine primo tempo è meglio di 0-0. L'Inter è capace di fare buone cose, tra tre settimane ci sarà un'altra partita insidiosa. Avremo bisogno di Anfield e saranno loro a doverci battere, per farlo dovranno fare qualcosa di eccezionale".