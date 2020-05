Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda, è stato ricoverato qualche ora fa in ospedale a causa di un problema cardiaco. In seguito alle cure tempestive dei medici, il tecnico è già cosciente e potrebbe tornare a casa domani. Romelu Lukaku, allenato da Koeman ai tempi dell’Everton, ha mandato un messaggio via Instagram al tecnico: “Guarisci presto coach: spero tu ti riprenda velocemente”.