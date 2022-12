Ex Inter, c’è anche Kolarov a Coverciano per il corso da direttore sportivo

L'ex difensore serbo, appesi gli scarpini al chiodo, è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio

C'è anche Aleksandar Kolarov tra i partecipanti al corso per direttore sportivo che si sta tenendo in questi giorni a Coverciano: l'ex difensore dell'Inter, appesi gli scarpini al chiodo, è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio.