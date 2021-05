Kolarov, operazione riuscita: via alla riabilitazione, poi sarà addio all’Inter

Il difensore serbo, in scadenza di contratto, si è sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico

Operazione chirurgica per Aleksandar Kolarov, che nella giornata di ieri si è sottoposto a un intervento per l'asportazione di un'ernia. Nessun problema per il difensore serbo che, come scrive Tuttosport, nella prossima stagione non farà più parte dell'Inter: