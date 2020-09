Oggi in casa Inter è il giorno di Aleksandar Kolarov. Il giocatore, dopo aver effettuato le visite mediche, si è recato in sede per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per una stagione con opzione in favore della società per il rinnovo anche per la stagione 2021/2022. Come informa Sky Sport, il serbo ha incontrato i suoi nuovi compagni di squadra sui campi della Pinetina per una prima sgambata.

(Sky Sport)