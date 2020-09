Kolarov, Vidal, Darmian: prende forma la nuova Inter, tre rinforzi in una settimana per Conte

Dopo i primi allenamenti individuali, l’Inter comincia domani la preparazione vera e propria. Dopo Hakimi e il giovane Vagiannidis, la dirigenza nerazzurra è pronta a chiudere in una settimana altre tre operazioni in entrata: Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal e Matteo Darmian.

Così scrive il Corriere dello Sport: “Tre colpi di mercato per dare all’Inter un volto simile a quello definitivo. Domani ad Appiano, al primo giorno di scuola per tutta la… classe, ci saranno solo Hakimi e il greco Vagiannidis, ma nei giorni successivi sbarcheranno anche Kolarov, Darmian e Vidal. Il primo sarà il serbo, atteso martedì per la visite mediche, ma senza frenate improvvise, anche gli altri due entro 7 giorni (al massimo) faranno la conoscenza dei nuovi compagni“.

SI CHIUDE – “Dalla Spagna sono inequivocabili i messaggi sul fatto che la trattativa tra Felicevich e il Barcellona sia alle battute finali. Koeman, che ha pubblicamente dichiarato di non contare su Arturo, ha spianato la strada al ricongiungimento dell’ex juventino con Conte. […] Per l’Inter, che ha già avuto gratis Sanchez, sarebbe un altro grande colpo visto che un vincente come Re Artù fino a qualche mese fa costava almeno 15-20 milioni. Marotta e Ausilio aspettano la chiamata di Felicevich per fissare l’aereo e le visite mediche, ma il conto alla rovescia è iniziato. Probabile che Vidal sia anticipato da Kolarov e da Darmian, per il quale sono stato rispettati accordi presi da tempo, ma tutti e tre sono già di fatto nerazzurri“.