CdS – Inter, tutti i dettagli dell’affare Kolarov. Vidal? Gli ultimi segnali da Barcellona…

Antonio Conte aspetta Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov. I due calciatori, impegnati rispettivamente con la nazionale serba contro la Russia questa sera e nel ritiro pre-campionato con il Barcellona, sono attesi dal tecnico dell’Inter già la prossima settimana ad Appiano Gentile per il raduno prima della preparazione della nuova stagione.

L’allenatore nerazzurro avrà il vantaggio di poter continuare il lavoro della passata stagione e non partire da zero. Bisognerà inserire in nuovi: Hakimi ha iniziato a lavorare da ieri ad Appiano Gentile mentre c’è attesa per Kolarov e Vidal. Come riferisce Il Corriere dello Sport, per il serbo è praticamente tutto fatto: contratto annuale con opzione per il secondo a 3,5 milioni di euro per il calciatore e 1,5 milioni più bonus alla Roma. Kolarov arriverà a Milano lunedì o martedì per le visite e la firma sul contratto.

Discorso diverso per Vidal. Fernando Felicevich ha iniziato la trattativa per la risoluzione del contratto con il Barcellona. Per il Corriere dello Sport gli ultimi segnali sono positivi ma sarà necessaria un’accelerata nelle prossime ore per accontentare Conte.