Konsel: “Arnautovic al 100% può fare benissimo. Genio e sregolatezza”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'ex attaccante nerazzurro impegnato con la sua nazionale

Michael Konsel, la pantera giallorossa, ex portiere della Roma di fine anni ’90, colonna della Nazionale austriaca per quasi quindici anni. “Il nostro girone non è facile, ma ci sono possibilità per andare avanti” - ha raccontato a TUTTOmercatoWEB -. “Nelle ultime partite non abbiamo dimostrato il nostro vero valore, non abbiamo giocato bene contro la Danimarca, dove abbiamo perso 4-0 in casa, e poi con l’Inghilterra e con la Slovacchia, con cui non abbiamo dimostrato la nostra vera forza. Abbiamo più qualità di quanto mostrato fin qui, ora la squadra ha il tempo per dimostrarlo. Alaba, Arnautovic, Sabitzer, sono tutti giocatori che giocano in Bundesliga e che fanno molto bene: la qualità c’è, ora bisogna dimostrare quanto valiamo. Se i nostri giocatori giocheranno come fanno con i loro club, potremo passare il turno perché siamo più forti degli altri”.