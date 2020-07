Kouame: “Con l’Inter il primo trofeo. Eto’o un idolo, con Mancini nessun rapporto. Skriniar e De Vrij…”

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha ricordato ai microfoni di Calciomercato.com il periodo nel settore giovanile dell’Inter e la Coppa Italia vinta con la Primavera: “Il mio primo trofeo italiano, è stato bellissimo. Volevamo vincere tutto. C’eravamo io, Pinamonti, Manaj che giocava solo la Coppa Italia e le fasi finali… Quell’anno l’allenatore della prima squadra era Mancini, ma non ho mai avuto rapporto con lui“.

Tra gli idoli del calciatore dei viola c’è anche un ex nerazzurro: “I miei idoli da piccolo erano Eto’o e Drogba, ce ne sono stati pochi a quei livelli. E ancora oggi riguardo i loro video per studiare i movimenti, perché non si finisce mai di imparare“.

Kouame rivela anche i nomi dei tre difensori più forti affrontati in carriera fino ad ora: “Koulibaly, de Vrij e Skriniar“.