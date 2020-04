Ospite a Calciomercato L’Originale, l’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé ha parlato anche del suo passato nelle giovanili dell’Inter:

“Rimpianto no, non era il momento. Prima di andare al Cittadella aspettavo l’Inter. Ora sono venuto a sapere che l’Inter mi aveva ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Se fossi lì sarei contento, ma non è detto che sarei arrivato in prima squadra”.