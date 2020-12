Koulibaly: “Espulsione Insigne? In campo si dicono tante cose. Peccato per il rigore ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Kalidou Koulibaly ha parlato così della sconfitta contro l’Inter:

“Una sconfitta che ci fa male, abbiamo fatto una partita giusta con la giusta mentalità, peccato per il rigore ma siamo stati solidi e abbiamo alzato il livello anche in 10, ci dispiace non aver almeno pareggiato la partita”.

ESPULSIONE INSIGNE – “Sul campo si dicono tante cose, non ha detto cose importanti ma l’arbitro ha deciso così, ci dispiace per noi perché abbiamo perso un giocatore per almeno una partita, speriamo non siano per tante partite perché ci serve”.

NAPOLI DA SCUDETTO – “Lo dovete dire voi, dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo vincere con le squadre che ci sono davanti, domenica abbiamo una partita importante con la Lazio, sarà un test per la nostra mentalità e dovremo prendere punti all’Olimpico, vedremo partita dopo partita”.

NAPOLI DI GATTUSO MEGLIO DI SARRI – “Sono due squadre differenti, il Napoli di Gattuso è più diretto e sta facendo punti, dobbiamo dimostrare di avere la mentalità giusta e prendere i punti con le grandi”.

KOULIBALY-MANOLAS IN DIFESA – “L’anno scorso ho dovuto ambientarmi con lui, è stato un anno di transizione. Sappiamo cosa fare quest’anno, l’obiettivo è prendere meno gol possibili e, per essere avanti, dobbiamo avere una delle migliore difesre”.