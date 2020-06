Koulibaly: “L’Inter ci ha messo in difficoltà, abbiamo risposto bene. Sappiamo soffrire”

Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, ha parlato così dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia: “Sapevamo fosse una partita difficile, l’Inter ci ha messo in difficoltà. Abbiamo risposto bene, fatto un bel gol e siamo stati molto solidi. Gattuso ci ha dato fiducia, avevamo perso autostima: siamo giocatori forti. Tatticamente ci ha dato il saper soffrire, non volevamo farlo: oggi sappiamo farlo. Ci manca lavoro ma siamo sulla strada giusta: c’è un’altra partita tra tre giorni e saremo pronti. Stanno tornando le cose che facevamo prima, siamo consapevoli di poter fare meglio: siamo tutti dentro al progetto. Dobbiamo preparare bene la finale e saremo pronti. Il gol alla Juve? Si poi ho fatto un autogol. Io sono felice di essere tornato a giocare, farò di tutto per i miei compagni”.