Koulibaly: “Lukaku giocatore di talento. L’anno scorso non credo avesse…”

Un anno fa Romelu Lukaku lasciava l'Inter e faceva ritorno al Chelsea per una cifra record di 115 milioni. Pessima decisione per Big Rom che ha vissuto una stagione complicata ed è tornato in nerazzurro. Il nuovo difensore del Chelsea, Kalidou Koulibaly, ha provato a spiegare i motivi della pessima annata di Lukaku ai Blues: "Romelu è un giocatore bravo e di talento. L'anno scorso non credo che avesse la sicurezza di cui ha bisogno per giocare come vuole. Forse c'erano altre cose in gioco, non so. Ma il calcio non è solo quello che succede in campo. Anche la tua vita privata e altre cose entrano in gioco. Forse c'era qualcosa del genere che non ha funzionato per lui".