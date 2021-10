Koulibaly: “Mondiale ogni 2 anni un bene per le squadre africane. Ci possono…”

Il difensore senegalese del Napoli appoggia il progetto della Fifa

Kalidou Koulibaly, difensore e capitano del Senegal, è in sintonia con l'idea di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni. "È una cosa positiva per il numero di squadre africane", ha detto il giocatore del Napoli, ai media, dopo la vittoria del Senegal sulla Namibia (4-1), in una partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022.