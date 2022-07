Repubblica – Koulibaly, la richiesta di Spalletti a De Laurentiis. Juve? Ecco l’offerta

Data la probabile partenza di De Ligt, la Juventus si vuole cautelare provando a prendere un difensore di livello. I bianconeri hanno puntato Koulibaly, la cui situazione contrattuale con il Napoli non è così definita. Secondo quanto riportato da Repubblica, però, Luciano Spalletti avrebbe chiesto a De Laurentiis di non cedere il difensore senegalese:

"Luciano Spalletti, a colloquio con Aurelio De Laurentiis, ha espresso la forte volontà di avere Kalidou Koulibaly anche nella rosa della prossima stagione. Il presidente dal canto suo ha già pronta l'offerta di 5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni e la presenterà al senegalese quando raggiungerà il ritiro di Dimaro. La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione: nei colloqui intercorsi tra la dirigenza bianconera e l'entourage del calciatore, la Juve ha offerto 6 milioni di euro all'anno per le prossime tre stagioni, ma al momento la priorità del difensore è restare in azzurro".