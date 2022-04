Ex Inter, Kovacic: “Modric? C’è un motivo se gioca ancora così. Da piccolo…”

Si sfideranno in Champions ed era il suo idolo: Mateo ha parlato del connazionale che affronterà in Real-Chelsea

C'è stato un tempo in cui di Modric si parlava in chiave Inter. E in queste ore ne ha parlato chi all'Inter c'è stato. Mateo Kovavic affronterà il centrocampista e il suo Real nel quarto di finale di CL. Del suo connazionale (ed ex compagno quando giocava anche lui nel club spagnolo) l'ex nerazzurro ha detto: «Il motivo per cui è così bravo è perché ama così tanto il calcio, lo vive ogni giorno. È un professionista e se continua così, si potrà vederlo giocare ancora per altri tre o quattro anni a un livello alto. È un giocatore straordinario. Lo ammiravo da bambino, giocava per il mio club preferito, la Dinamo Zagabria. Ora siamo diventati buoni amici, lo ammiro ancora di più. Una grande persona, un grande giocatore, non vedo l'ora di giocare di nuovo contro di lui. E' bello giocarci contro, ma sarà difficile anche per il risultato dell'andata».