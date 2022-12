Anche Kovacic punta il dito contro Orsato: “Battuti da un rigore ridicolo”

C'è tanta rabbia e amarezza in casa Croazia dopo il KO contro l'Argentina che ha vanificato il sogno della seconda finale consecutiva in un Mondiale. Mateo Kovacic ha parlato a fine gara, puntando il dito anche contro Orsato:

"È complicato per me commentare, abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo stati battuti da un rigore. Non ho mai commentato gli arbitri, ma questi sono errori che ci sono costati cari. Sapevamo che erano aggressivi, che erano bravi e che avevano Messi. È stato fenomenale, merita i complimenti. Noi abbiamo lottato ma ci è stato dato contro un rigore ridicolo. Ora dobbiamo solamente raccogliere le forze ora e combattere per ottenere il terzo posto"