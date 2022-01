Kristjánsdóttir: “Difficile rimane fuori e non giocare. Con la Juve tutto può succedere”

A pochi giorni dalla sfida con le bianconere ha raccontato ai microfoni di Inter Tv l'emozione del debutto con la maglia nerazzurr

Andrea Della Sala

MILANO- Domenica le nerazzurre scendono in campo contro la Juventus per la gara di andata dei quarti di Coppa Italia Socios.com. Calcio d'inizio alle 14.30h allo Stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco. A pochi giorni dalla sfida con le bianconere, Anna Björk Kristjánsdóttir ha raccontato ai microfoni di Inter Tv l'emozione del debutto con la maglia nerazzurra: "Sono molto soddisfatta della vittoria contro la Lazio e anche molto felice per aver finalmente esordito. È stato un processo molto lungo, complice l'infortunio, e ho dovuto avere pazienza. Per me è stato difficile stare fuori e vedere le mie compagne allenarsi e giocare ma mi hanno aiutato tanto a superare questo momento: è stato veramente bellissimo esordire, ero emozionata e felice."

"La partita contro il Napoli è stata tosta e il risultato per noi deludente. Sarebbe stato importante tornare subito alla vittoria, anche perchè abbiamo dimostrato che possiamo battere anche le squadre più forti. Per diventare una delle migliori, dobbiamo fare risultato anche con le squadre di media-bassa classifica. Dobbiamo mantenere la concentrazione alta, chiudere le partite e credere in noi stesse. Contro la Lazio è stato molto importante reagire e segnare un gol quasi allo scadere, anche perchè non è stata la nostra miglior partita e loro se la sono giocata: è stata una vittoria importantissima."

"Contro la Juventus in campionato abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare, soprattutto quando crediamo in noi stesse e giochiamo da squadra. Le partite di Coppa sono gare speciali, per questo dovremo dare tutto in campo e lavorare l'una per l'altra. Tutto può succedere e non vediamo l'ora di giocare", ha concluso il difensore nerazzurro.

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta su Tim Vision e Inter Tv (palinsesto Dazn e Sky).