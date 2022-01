Kroos: “Il Barça? Ho altro da fare che guardare calcio tutto il giorno”

Le parole del centrocampista del Real Madrid alla vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Real Madrid-Barcellona, Toni Kroos ha parlato in conferenza stampa insieme a Carlo Ancelotti. Nonostante il divario in campionato, per il centrocampista non c'è nessun favorito: "La mia esperienza di otto anni qui mi dice che non ci sono favoriti in un Clasico, soprattutto in una partita come quella di domani, che è come una finale. Al Barça c'è molta qualità".