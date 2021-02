Kroos: “Sappiamo come gioca l’Inter ma non conosciamo bene l’Atalanta”

Le dichiarazioni del centrocampista tedesco del Real Madrid, Toni Kroos, in vista della sfida contro l'Atalanta di Gasperini

Toni Kroos , centrocampista del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l' Atalanta . Ecco le dichiarazioni del tedesco sulla formazione di Gasperini a 24 ore dalla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League :

"È un rivale differente, dopo quelle gare sappiamo come gioca l'Inter ma non conosciamo così bene l'Atalanta. Prepareremo la partita nel miglior modo possibile, non sappiamo tantissimo ma con i video abbiamo fatto un buon lavoro. Di certo sarà complicato".