Kulusevski: “Lavorare con Conte è bellissimo. Negli ultimi mesi ho sofferto”

Il centrocampista svedese, passato a gennaio dalla Juventus al Tottenham, ha segnato il suo primo gol in Premier

Alla prima da titolare in Premier League, contro un avversario del calibro del Manchester City, Dejan Kulusevski ha segnato la sua prima rete con la maglia del Tottenham. L'ex centrocampista svedese della Juventus ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Ho sofferto tanto in questi mesi, non mi sono sentito me stesso. Giocare la prima partita da titolare in Premier così è un’emozione indescrivibile. Avevo bisogno di stare tranquillo e giocare senza pensieri, quando riesci a segnare così presto è bellissimo. Oggi abbiamo sofferto ma il gol all'inizio ci ha aiutato. Lavorare con Conte è bellissimo, lui vuole solo vincere, se non ci riesce non è contento. Si lavora bene, abbiamo bisogno di quello, non ci sono altri segreti. Dobbiamo lavorare e ascoltare il mister: se lo ascoltiamo possiamo fare bene".