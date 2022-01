Brambati: “Kulusevski? Conte lo voleva già all’Inter. È certa una cosa”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dell'addio di Dejan Kulusevski alla Juve. E svelato un retroscena di mercato

"Sì, perché è giovane. A Parma e a sprazzi alla Juve ho visto degli sprazzi di qualità. Però chi lo vive tutti i giorni magari può percepire mancanza di personalità o altro. E' certa una cosa, che è arrivato in un momento particolare della Juve, con un non allenatore come Pirlo prima e con un tecnico come Allegri che ha dovuto ricostruire tutto e ci sono state difficoltà iniziali. Mi dicono che il ragazzo sia molto riservato, con un ambiente diverso avrebbe tirato qualcosa fuori di più. Conte lo voleva già all'Inter, al Tottenham uno così serviva e potrà dimostrare lì il suo valore".