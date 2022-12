Kulusevski: “Conte mi voleva anche anni fa. Alla Juventus ho dubitato di me”

Il 2022 di Dejan Kulusevski si è chiuso con il premio di miglior calciatore svedese dell'anno. Il fantasista del Tottenham, in un'intervista concessa a Sport Bladet, ha ricordato alcune tappe della sua esperienza in Italia: "Nella seconda stagione, ho iniziato a dubitare di me stesso, è arrivata questa voce. "Forse non sono così bravo come penso." È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Quindi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi sul campo. È stato un periodo difficile, ma mi ha reso più forte. Mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Che sono in un posto fantastico, dentro e fuori dal campo. Ci saranno anche momenti brutti. Adesso le cose vanno bene in Nazionale, le cose vanno bene nel club. Ma sono sempre pronto nel caso in cui tutto finisse".