Kulusevski: “Il 2020 non poteva iniziare meglio di così. Quando mi ha chiamato la Juve…”

Dopo l’ufficialità arrivata in serata, Dejan Kulusevski ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali della Juventus:

“Sono molto contento, non poteva iniziare meglio di così il 2020. E’ un giorno molto importante per me, i miei amici, la mia famiglia e tutti quelli che hanno lavorato con me. Sono molto contento”.

MEGLIO FARE GOL O ASSIST? – “Gioco per vincere, se penso che sia meglio tirare tiro, se vedo un compagno meglio posizionato la passo perché non contano gol o assist ma conta solo la vittoria”.

GIOCO DI SARRI – “Sarri ha fatto un lavoro fantastico a Napoli e col Chelsea, ho studiato il suo gioco a due tocchi, tutti si aiutano. Penso che lui mi possa aiutare a migliorare tanto”.

PARMA – “Parma è casa per me, sono là da 6 mesi e mi sento a casa, tutti mi hanno aiutato da subito, sono fortunato di avere anche un mister che crede tanto in me. La Juve è una delle squadre più grandi del mondo e tutti penso che vogliano giocare per la Juve. Quando ho avuto la possibilità di giocare per la Juve non ci ho neanche pensato”.

RUOLO PREFERITO – “Il mio ruolo è il trequartista, ho giocato in vari ruoli e posso giocare anche esterno. L’anno scorso ho giocato tutto l’anno mezzala, io mi vedo come trequartista ma gioco dove mi mette il mister”.

MESSAGGIO PER I TIFOSI DELLA JUVE – “Ho un messaggio prima per i tifosi del Parma: darò tutto quello che ho per il Parma, già penso alla partita di lunedì. Per i tifosi della Juve, posso dire che da luglio darò tutto per la maglia e per migliorare, voglio far contenti tutti i tifosi”.

(Fonte: Twitter Juventus)