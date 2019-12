“Kulusevski: è Inter-Juve”. E’ questo il titolo in copertina di Tuttosport in edicola venerdì 20 dicembre 2019. Il quotidiano torinese aggiunge: “Deciderà l’Atalanta. Vertice Marotta-Percassi: il primo è in vantaggio e vuole chiudere a gennaio ma il secondo vaglierà l’offerta di Paratici per giugno”. Di spalla, si parla del gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria mentre in taglio alto spazio all’incidente di Lapo Elkann.