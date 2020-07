L’Inter apprezza Marash Kumbulla ma non affonda. Secondo quanto riferisce AlfredoPedulla.com, il club nerazzurro non è convinto di fare l’investimento per il difensore albanese classe 2000 del Verona.

Marotta e Ausilio restano in attesa di novità sul fronte Lazio: dopo i contatti di ieri tra il ds biancoceleste Tare e il presidente degli scaligeri Setti, la società veneta attende l’aumento dell’offerta a 25 milioni di euro per chiudere l’operazione.