Lazio, Tare: “Kumbulla? Non ci snatureremo. Mai fatta un’offerta da trenta mln”

Prima della gara contro il Lecce, Igli Tare ha parlato anche di Kumbulla. Questo è quanto ha detto il direttore sportivo nerazzurro:

«Non sta cambiando la politica societaria biancoceleste. Sono voci non vere perché non abbiamo mai fatto un’offerta di 30 mln. È un giocatore che può essere una pedina importante per il futuro della Lazio, sarebbe un’opportunità e possiamo provare uno sforzo per le nostre possibilità, ma non vogliamo snaturarci, vogliamo fare le cose fatte bene. Ci sono tante difficoltà in questo periodo. Faremo una squadra ancora competitiva per la prossima stagione».

(Fonte: SS24)