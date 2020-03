Inter, per Kumbulla si pensa a una formula “alla Sensi”: pronta l’offerta per il Verona

L’Inter non molla la presa per Marash Kumbulla: il giovane difensore albanese del Verona è uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra, che sta pianificando la strategia migliore per convincere gli scaligeri. Secondo Tuttosport, i vertici interisti starebbero pensando a una formula “alla Sensi” per ridurre l’impatto economico dell’operazione: “La mini-rivoluzione in difesa passerà anche dall’acquisto di Marash Kumbulla, operazione su cui l’Inter ha già posto le basi a gennaio. In questo caso “merce di scambio” potrebbero essere i cartellini di Dimarco e Salcedo, entrambi già in prestito a Verona. Possibile anche una formula “alla Sensi”, considerato che Setti valuta il centrale 25 milioni, troppi per i nuovi parametri in cui si muoverà il mercato“.