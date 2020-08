TS – Inter-Kumbulla, chiusura imminente? C’è un dettaglio. L’alternativa è un pupillo di Conte

L’Inter va a caccia di un ritocco in difesa. Nonostante Conte abbia trovato il trio titolare nella fase finale di Europa League in Germania (Godin-De Vrij-Bastoni), l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno pianificando l’arrivo di un altro difensore. Il nome caldo è sempre quello di Marash Kumbulla: il difensore del Verona ha già un accordo con il club nerazzurro, che resta in vantaggio e potrebbe inserire nell’affare Salcedo e Dimarco. Il presidente degli scaligeri, Setti, chiede sempre 30 milioni mentre l’Inter è ferma a 18 cash ma l’accelerata del Verona per Magnani dal Sassuolo fa pensare a una cessione imminente del difensore albanese.

La società di Viale della Liberazione lavora anche su altri due nomi: Matteo Darmian, di cui si parlerà nell’incontro con il Parma nei prossimi giorni e che potrebbe far comodo per la sua duttilità soprattutto in caso di addio di Biraghi, e Armando Izzo. Il difensore del Torino è un pallino di Conte (lo ha fatto esordire in Nazionale) ma piace anche alla Roma: in caso di fumata nera per Kumbulla, l’Inter potrebbe farsi sotto.