Kumbulla-Lazio, Repubblica: “L’affare più costoso dell’era Lotito. E c’è una clausola particolare”

Nelle ultime ore, la Lazio ha fatto uno scatto in avanti per accaparrarsi Marash Kumbulla, promettente difensore classe 2000 in forza al Verona. Il giocatore era nel mirino dell’Inter ma i biancocelesti hanno messo la freccia. Secondo quanto riportato da Repubblica, Lotito avrebbe studiato anche una clausola anti-infortunio: “La Lazio è pronta a spendere 28 milioni per Kumbulla, la cifra più alta della gestione Lotito, con la clausola infortunio (se il giocatore si fa male, c’è uno sconto del 10%)“, si legge sul quotidiano.