Il Giornale – Kumbulla aspetta l’Inter per giugno. Mertens tentato dall’offerta nerazzurra

L’Inter ha messo in atto la sua strategia per il giovane, classe 2000, Marash Kumbulla. Il difensore del Verona è pure nel mirino del Napoli ma il club nerazzurro ha fatto la sua offerta al giocatore che aspetterà giugno per decidere del suo futuro. Questo nonostante il club di De Laurentiis abbia offerto ai gialloblù venti mln + bonus.

E il quotidiano Il Giornale parla di incroci pericolosi con il ds Giuntoli: Mertens è tentato dall’offerta interista. Marotta e Ausilio gli hanno offerto 4.5 mln per due anni per la prossima estate. Il Chelsea nelle scorse ore ha provato ad inserirsi. L’attaccante belga non ha ancora rinnovato con la società partenopea che si è portata avanti acquistando per giugno Petagna.

(Il Giornale)