TS – Inter attenta: blitz del Napoli per Kumbulla, pronta una super offerta

Il Napoli accelera per Marash Kumbulla ed è pronto a bruciare l’Inter per il difensore albanese. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra Giuntoli e il Verona per il classe 2000. Come riporta Tuttosport, ieri il direttore sportivo del Napoli ha incontrato il collega degli scaligeri, Tony D’Amico, assicurando che il club partenopeo è pronto a mettere sul piatto 25 milioni bonus compresi.

Un’offerta che soddisfa le richieste del presidente Setti: l’obiettivo della società di De Laurentiis è ufficializzare il colpo entro le 20 di stasera e lasciarlo alla corte di Juric fino a fine stagione.