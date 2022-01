Kuzmanovic: “Cabral può diventare forte come Adriano. È simile al brasiliano…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex Inter ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Zdravko Kuzmanovic ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina Arthur Cabral. "Può avere tante pressioni alla Fiorentina perché è stato pagato tanti soldi e poi per il fatto di essere il dopo Vlahovic. Si tratta davvero di un bravo ragazzo, ma in Svizzera è tutto più tranquillo, ora non deve perdere la testa perchè la vicinanza dei tifosi a Firenze potrebbe dare anche questo pericolo. Potrebbe diventare forte come Adriano, simile a lui su tante caratteristiche come la forza” conclude Kuzmanovic.