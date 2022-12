Napoli, Kvaratskhelia: “Credo nello scudetto, faremo il possibile per arrivarci”

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano del Napoli, autentica rivelazione della prima parte di stagione, ha rilasciato un'intervista a DAZN : "Non saprei dire se mi aspettassi o meno un impatto del genere, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Il calcio è la mia vita, e se le cose vanno bene c'è ancora più soddisfazione. Io faccio il massimo per la squadra, il resto lo valutano i tifosi, che ringrazio sempre tanto per il sostegno".