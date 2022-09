Serie A, a Kvaratskhelia il premio di miglior calciatore del mese di agosto

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Spezia, in programma sabato 10 settembre 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.