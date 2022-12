Napoli, Kvaratskhelia in ritardo: il piano per averlo al meglio contro l’Inter

Prosegue la preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato. La capolista, attesa dal match contro l'Inter, spera di ritrovare al meglio Khvicha Kvaratskhelia, costretto a saltare le ultime giornate per infortunio e ancora in ritardo di condizione. Così scrive il Corriere dello Sport: "Kvara sta lavorando per ritrovare la forma dopo i problemi alla schiena che lo hanno messo al tappeto dalla seconda con il Liverpool e soprattutto dopo il grande lavoro atletico svolto tra la Turchia e Castel Volturno. Il piano è chiarissimo: ritrovare smalto, spunti e giochetti vari entro il 4 gennaio. Entro la prima del 2023 a Milano con l'Inter.

[...] Kvara sta lavorando come un matto per fare in fretta: dopo la notte di Anfield con il Liverpool ha sofferto di lombalgia acuta e saltato le ultime tre di campionato prima della sosta con Atalanta, Empoli e Udinese. Per una ventina di giorni ha conosciuto soltanto terapie e messaggi, sì, e quando poi il mal di schiena è svanito ha dovuto ricominciare da zero. E ha sgobbato. E si vede: gambe pesanti, qualche errore impensabile per uno come lui, dribbling e scatti ridotti al minimo e gli occhi al cielo: lo sa lui e lo sanno tutti, c'è da soffrire in questa fase, ma da oggi all'Inter ci sono dodici giorni per lucidare e scaricare e a San Siro sarà tutta un’altra storia. Sì, dovrebbe: il piano, dicevamo, è questo".