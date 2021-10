La Figc presenta il nuovo logo: “Dalla tradizione verso le sfide del futuro”

Presentato il nuovo logo della Federcalcio: e dichiarazioni del presidente Gravina e di Lapo Elkann, presidente della Fondazione Laps

"La Nazionale vittoriosa sul campo - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - ha una grande squadra che la supporta fuori dal terreno di gioco, contraddistinta dalla stessa passione e dalla medesima professionalità con cui gli Azzurri hanno affrontato le gare dell'Europeo. Oggi diamo a questo team straordinario, e a tutta l'organizzazione federale, un simbolo nuovo in cui riconoscersi, che muove dalla nostra tradizione per proiettare la Federcalcio verso le sfide del futuro. Desidero ringraziare Lapo Elkann e Independent Ideas per aver interpretato al meglio le motivazioni che contraddistinguono il nostro lavoro".