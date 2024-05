La Juventus fa gli auguri a Cuadrado, insorgono i tifosi: “Cancellate il post”

Juan Cuadrado compie oggi 36 anni. Il colombiano, ora all'Inter dopo diversi anni in maglia Juventus, ha vissuto una stagione in nerazzurro in cui a lungo ha potuto soltanto osservare i suoi compagni di squadra, a causa di una tendinite che lo ha costretto all'intervento e a un prudente recupero. In attesa di capire se ci sarà margine per prolungare il suo contratto, oggi sarà a disposizione di Inzaghi a Verona nel giorno del suo compleanno.