La Russa: “Inter, è l’anno buono per un motivo. Col Napoli non ha vinto per l’arbitro”

Ignazio La Russa, senatore della Repubblica e tifoso dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco cosa ha detto: “Quando riesci a vincere partite che non meriti allora vuol dire che è l’anno buono. L’anno scorso in semifinale di coppa Italia meritavano i nerazzurri ed invece è passato il Napoli, non ci andava bene niente. Partite come quella col Napoli nel primo tempo poteva andare avanti anche l’Inter, nel secondo tempo la partita era bloccata, poi il Napoli è rimasto in dieci e non aveva niente da perdere, l’Inter si è chiusa sempre di più. Se il Napoli non ha segnato non è per decisioni arbitrali ma perché il portiere ha parato ed è mancata precisione, l’ha persa ma era giusto ed equo il pareggio, un 1-1 ci stava tutto”.